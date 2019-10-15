По всей стране проходят обыски по делу ФБК - СМИ
09:20 15.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Обыски по делу ФБК проходят по всей стране у сторонников Алексея Навального. Сообщения об этом приходят из Владивостока, Уфы, Ярославля, Екатеринбурга, Самары, Саратова, Челябинска и других городов.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей в Фонде борьбы с коррупцией, основанном политиком Алексеем Навальным. При этом в ФБК сообщили, что в материалах дела говорится лишь о 75 млн рублей. Эхо Москвы
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