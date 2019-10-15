В Конгрессе подготовят резолюцию для отмены решения Трампа по Сирии
10:20 15.10.2019 Источник: Газета.Ru
Спикер палаты представителей США и демократ Нэнси Пелоси заявила, что совместно с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом подготовят резолюцию для незамедлительной отмены решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Сирии. Об этом она написала в своем твиттере.
Как отмечается, оба политика резко раскритиковали решение американского лидера вывести группу войск США из северной части Сирии, что позволило Турции начать военные действия против союзников США курдов. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:00 15.10.2019
- Глава МИД Украины назвал альтернативу "формуле Штайнмайера"
- 10:32 15.10.2019
- Турецкие военные заявили о ликвидации 595 боевиков при операции в Сирии
- 10:05 15.10.2019
- В Европарламенте призвали выяснить, не связано ли движение Греты Тунберг с Россией
- 10:00 15.10.2019
- Все услуги ЖКХ соберут в одной платежке
- 09:32 15.10.2019
- США намерены лишить Россию Северного морского пути - Печат
- 09:20 15.10.2019
- По всей стране проходят обыски по делу ФБК - СМИ
- 09:05 15.10.2019
- В США обсуждают возможность вывоза ядерного оружия с базы в Турции - NYT
- 09:00 15.10.2019
- Правительственные войска Сирии встретились с отступающими силами США
- 08:50 15.10.2019
- Указ о санкциях против Турции подписан Трампом - Помпео
- 08:30 15.10.2019
- ЕС может созвать внеочередной саммит по Brexit в конце месяца - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать