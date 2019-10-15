Турецкие военные заявили о ликвидации 595 боевиков при операции в Сирии

10:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Минобороны Турции заявили о ликвидации 595 боевиков при операции в Сирии. Все убитые — члены запрещённой Рабочей партии Курдистана, говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Курды никак не комментируют данные Минобороны Турции.



9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира», которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Цель — создание буферной зоны. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Говорит Москва

