Турецкие военные заявили о ликвидации 595 боевиков при операции в Сирии
10:32 15.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Минобороны Турции заявили о ликвидации 595 боевиков при операции в Сирии. Все убитые — члены запрещённой Рабочей партии Курдистана, говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Курды никак не комментируют данные Минобороны Турции.
9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира», которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Цель — создание буферной зоны. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Говорит Москва
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