Экономист Иноземцев позитивно оценил проект бюджета столицы на трехлетний плановый период

17:08

Известный российский экономист Владислав Иноземцев отметил: Москва эффективно используют фактор притока жителей с высоким уровнем дохода, что отражается на формировании бюджета города. «В текущих бюджетных поступлениях 36,2% обеспечивается налогом на доходы физических лиц. Эта цифра не имеет аналога среди других российских регионов и приближается к показателю США, где подоходный налог приносит в казну 47,3%», — сказал Иноземцев журналистам «Бизнес ФМ».

При этом экономист позитивно оценил проект бюджета столицы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, внесенный сегодня мэром Сергеем Собяниным в Мосгордуму.

«Москва добивается прироста доходов, несмотря на последовательный вывод с территории города ряда крупнейших налогоплательщиков — «ВТБ», «Газпрома» и некоторых других. Не сильно сказывается и отсутствие выгод от повышения федеральных налогов, в частности НДС», — полагает Иноземцев, по мнению которого, результаты Москвы должны вызывать в других регионах стремление использовать передовой опыт главного российского мегаполиса.