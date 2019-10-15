Британские власти уже до конца года могут получить запрос на референдум о независимости Шотландии

18:50 Источник: Интерфакс

Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (SNP) Никола Стерджен во вторник озвучила планы до конца этого года обратиться к британским властям с официальным запросом на организацию в 2020 году нового референдума о независимости Шотландии.

"Мой призыв - референдум должен пройти в следующем году", - приводит телерадиокорпорация BBC слова Стерджен, сказанные на конференции SNP.

"И я могу подтвердить сегодня, что до конца года я потребую (от Лондона - ИФ) передачу полномочий, которые оставили бы без всякого сомнения легальность референдума", - подчеркнула она, добавив, что "Шотландия побеждает в деле обретения независимости".

Также в ходе выступления она подвергла критике за "популизм" президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в том числе, политику премьера по Brexit. По ее словам, Лондон пытается вывести из ЕС Шотландию против ее воли.