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НОВОСТИ

СМИ стала известна дата публикации новой редакции сделки по "брекзиту"

20:20 15.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания и Евросоюз настолько близки к заключению сделки по Brexit, что текст соглашения может быть опубликован уже 16 октября. Об этом сообщает газета "Гардиан" со ссылкой на британские и европейские источники.

По информации издания, прорыв стал возможен благодаря тому, что Лондон пошел на большие уступки в вопросе таможенного контроля после Brexit. Так, "Гардиан" пишет, что британскому премьер-министру Борису Джонсону понадобится еще добиться принятия этой сделки парламентом.

Новостной сайт "Хаффингтон пост Ю-кей" со ссылкой на источник в ДЮП уже сообщил, что партия не поддержит новую сделку британского премьера, если тот пойдет на новые уступки в отношении Северной Ирландии. Пока не ясно, идет ли речь об уже согласованных предложениях Лондона или о тех, которые могут последовать.

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