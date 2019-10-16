Константин Ремчуков отметил социальный характер проекта бюджета столицы до 2022 года
14:20 16.10.2019
Представители Общественной палаты (ОП) Москвы оптимистично оценивают проект бюджета столицы, внесенный накануне в Мосгордуму мэром Сергеем Собяниным. По словам председателя ОП, главного редактора «Независимой газеты» Константина Ремчукова, бюджет понравился по нескольким соображениям.
«Во-первых, в этом бюджете сохранен очень важный для Москвы программный принцип формирования расходов бюджета. В Москве действует 13 программ, которые реализуются не за один год, а целый ряд лет и 92,4% расходов бюджета на следующий год направляются на эти программные цели», - отметил глава ОП. «Другое достоинство бюджета, на мой взгляд, это то, что сохранена инвестиционная направленность нашего бюджета. Когда есть инвестиции, тогда, безусловно, происходит развитие», - уверен он.
Ремчуков также отметил, что более половины расходов бюджета планируется направить на развитие социальной сферы. «Если посмотреть все расходы бюджета, то 53,3% всех расходов нашего бюджета, они носят социальный характер. Это очень круто»,- считает Ремчуков.
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