0
0
57
НОВОСТИ

В Кирове признали вменяемой мать умершей от голода трехлетней девочки

15:32 16.10.2019 Источник: РОСБАЛТ

Психиатрическая экспертиза признала вменяемой 22-летнюю женщину, чья трехлетняя дочь в феврале была найдена умершей от голода и холода.

Как сообщалось, 20 февраля в одной из квартир дома на улице Щорса в Кирове нашли тело трехлетней девочки. Она умерла от обезвоживания, голода и переохлаждения организма.

По версии следствия, ее молодая мать оставила ребенка одного дома на несколько дней без еды, воды и присмотра.

Дело расследуется по статье об убийстве ребенка с особой жестокостью.

Подруги обвиняемой на допросах рассказали, что девушка и ранее высказывала мысли о том, чтобы сдать ребенка в детдом.  Росбалт

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 16.10.2019
Рогозин назвал мифом высокий уровень аварийности космической техники
0
8
15:12 16.10.2019
Трасса М-11 Москва - Санкт-Петербург будет открыта в ноябре
0
95
15:00 16.10.2019
Турция ответит на санкции США, вводимые из-за операции в Сирии - Чавушоглу
0
121
14:32 16.10.2019
Интерпол вывез из Петербурга гражданина Литвы - СМИ
0
148
14:20 16.10.2019
Константин Ремчуков отметил социальный характер проекта бюджета столицы до 2022 года
0
163
14:12 16.10.2019
Коалиция во главе с США ликвидировала оставленную военную базу в Сирии близ Кобани
0
193
14:00 16.10.2019
Грета Тунберг и Любовь Соболь вошли в список ста наиболее влиятельных женщин мира по версии BBC
0
174
13:32 16.10.2019
Признан законным отказ лишить родительских прав Хомских, пришедших на митинг с ребенком
0
230
13:20 16.10.2019
В Архангельске жители учинили самосуд над предполагаемым маньяком
0
294
13:05 16.10.2019
Песков затруднился дать оценку требованиям украинской стороны о "роспуске" ЛНР и ДНР
0
262

Возврат к списку