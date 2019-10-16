В Кирове признали вменяемой мать умершей от голода трехлетней девочки

15:32 Источник: РОСБАЛТ

Психиатрическая экспертиза признала вменяемой 22-летнюю женщину, чья трехлетняя дочь в феврале была найдена умершей от голода и холода.

Как сообщалось, 20 февраля в одной из квартир дома на улице Щорса в Кирове нашли тело трехлетней девочки. Она умерла от обезвоживания, голода и переохлаждения организма.



По версии следствия, ее молодая мать оставила ребенка одного дома на несколько дней без еды, воды и присмотра.



Дело расследуется по статье об убийстве ребенка с особой жестокостью.



Подруги обвиняемой на допросах рассказали, что девушка и ранее высказывала мысли о том, чтобы сдать ребенка в детдом. Росбалт

