В Кирове признали вменяемой мать умершей от голода трехлетней девочки
15:32 16.10.2019 Источник: РОСБАЛТ
Психиатрическая экспертиза признала вменяемой 22-летнюю женщину, чья трехлетняя дочь в феврале была найдена умершей от голода и холода.
Как сообщалось, 20 февраля в одной из квартир дома на улице Щорса в Кирове нашли тело трехлетней девочки. Она умерла от обезвоживания, голода и переохлаждения организма.
По версии следствия, ее молодая мать оставила ребенка одного дома на несколько дней без еды, воды и присмотра.
Дело расследуется по статье об убийстве ребенка с особой жестокостью.
Подруги обвиняемой на допросах рассказали, что девушка и ранее высказывала мысли о том, чтобы сдать ребенка в детдом. Росбалт
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