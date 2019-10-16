Участник неразрешенной акции в Москве Егор Лесных арестован Басманным судом

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы арестовал участника несанкционированной акции 27 июля Егора Лесных, обвиняемого в нападении на бойцов ОМОН, до 14 декабря. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил заключить обвиняемого Лесных под стражу на срок до 14 декабря", - сказал судья.

Егору Лесных предъявлены обвинения в двух эпизодах применения насилия в отношении представителя власти, неопасного для здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ).