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Участник неразрешенной акции в Москве Егор Лесных арестован Басманным судом

18:50 16.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы арестовал участника несанкционированной акции 27 июля Егора Лесных, обвиняемого в нападении на бойцов ОМОН, до 14 декабря. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил заключить обвиняемого Лесных под стражу на срок до 14 декабря", - сказал судья. 

Егору Лесных предъявлены обвинения в двух эпизодах применения насилия в отношении представителя власти, неопасного для здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

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