0
0
22
НОВОСТИ

Новая сделка по Brexit заключена и ждет одобрения парламента - Джонсон

13:00 17.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговорщики ЕС и Великобритании после более двух суток непрерывных переговоров достигли договоренности "по дополнительному протоколу о Северной Ирландии и политической декларации, которые дополнят соглашение о выходе Великобритании из ЕС". Об этом написал в "Твиттере" в четверг глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Когда есть политическая воля, будет и соглашение, и у нас оно есть", - добавил он.

Правительство Великобритании и ЕС смогли заключить новую сделку об условиях Brexit, которую 19 октября должен будет одобрить или отвергнуть британский парламент. Об этом написал в четверг на своей странице в "Твиттере" глава британского правительства Борис Джонсон.

"Достигнута прекрасная новая сделка, благодаря которой мы получим больше свободы. Теперь парламент в субботу должен позволить нам осуществить Brexit", - написал премьер-министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 17.10.2019
Президентом Туниса избран Каис Саид
0
43
12:32 17.10.2019
Лех Валенса назвал Россию прекрасной
0
93
12:20 17.10.2019
США пытались дестабилизировать ситуацию в РФ, провоцируя акции протеста в Москве - Володин
0
103
12:05 17.10.2019
Россия увеличила вложения в госбумаги США
0
136
12:00 17.10.2019
Венгрия будет силой защищать границу ЕС, если Турция откроет путь для беженцев - Орбан
0
147
11:32 17.10.2019
МИД Египта поддержал санкции США против Турции
0
169
11:20 17.10.2019
МИД РФ направит посольству США ноту в связи с инцидентом в Северодвинске
0
193
11:05 17.10.2019
Западные политики оказывают давление на Зеленского - Парубий
0
210
11:00 17.10.2019
Путин предложил Думе отозвать заявление о признании комиссии в рамках Женевских конвенций
0
243
10:32 17.10.2019
Банки начнут оказывать госуслуги
0
236

Возврат к списку