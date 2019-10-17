Новая сделка по Brexit заключена и ждет одобрения парламента - Джонсон

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговорщики ЕС и Великобритании после более двух суток непрерывных переговоров достигли договоренности "по дополнительному протоколу о Северной Ирландии и политической декларации, которые дополнят соглашение о выходе Великобритании из ЕС". Об этом написал в "Твиттере" в четверг глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.



"Когда есть политическая воля, будет и соглашение, и у нас оно есть", - добавил он.



Правительство Великобритании и ЕС смогли заключить новую сделку об условиях Brexit, которую 19 октября должен будет одобрить или отвергнуть британский парламент. Об этом написал в четверг на своей странице в "Твиттере" глава британского правительства Борис Джонсон.

"Достигнута прекрасная новая сделка, благодаря которой мы получим больше свободы. Теперь парламент в субботу должен позволить нам осуществить Brexit", - написал премьер-министр.

