Обвиняемый в угрозе применения насилия полицейскому Айдар Губайдуллин покинул Россию

15:32 Источник: Эхо Москвы

Программист Айдар Губайдуллин обвиняемый в угрозе применения насилия полицейскому, уехал из России. Он объяснил своё решение покинуть страну новыми задержаниями по «московскому делу», судом над активистом Константином Котовым. «Власть показала, что мне не стоит рассчитывать на что-то хорошее. Я не вернусь, пока власть в России не сменится», — сказал Губайдуллин «Инсайдеру».

Отъезд Губайдуллина из России вопреки подписке о невыезде не будет иметь последствий для других фигурантов «московского дела», считает руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.



Отъезд обвиняемого по делу о «массовых беспорядках» Айдара Губайдулина не повлияет на судьбу других фигурантов. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.



«Кроме Айдара Губайдулина и фигурантов «московского дела» никого под подпиской о невыезде нет. Все либо под стражей, либо под домашним арестом. Эти стандартные фразы о том, что обвиняемый может скрыться от следствия, используется в каждом случае вне зависимости от того, есть к тому основания или нет. Поэтому тот факт, что Губайдулин уехал из страны, повлиять на судьбу других не может, потому что другие уже лишены свободы», — сказал он.

Правозащитник подчеркнул, что решение отпустить А.Губайдулина из зала суда под подписку о невыезде было исключением.



«В случае с Губайдулиным это было решение под общественным давлением. По умолчанию всех заключает под стражу по 318 статье (применение насилия в отношении представителя власти – Э.М.)», — заключил он.

Ранее фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин покинул Россию. Об этом он написал в своем Фейсбуке, подчеркнув, что не собирается возвращаться на родину в ближайшие годы.

В сентябре А.Губайдулина отпустили под подписку о невыезде после месяца нахождения в СИЗО. Он обвинялся в том, что бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского, но затем дело вернули в прокуратуру для уточнения фабулы обвинения.На этой неделе адвокат А.Губайдулина Максим Пашков рассказал о предъявлении своему подзащитному нового обвинения по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.



А.Губайдулин был одним из первых задержанных в ракмках уголовного дела, возбужденного после акции протеста в Москве 27 июля. На этой неделе стало известно о появлении еще пятерых фигурантов дела. Эхо Москвы

