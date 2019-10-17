Отвечая на предложение МВД, в узбекской диаспоре предложили брать отпечатки пальцев у всех россиян
16:12 17.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В узбекской диаспоре в ответ МВД предложили снимать отпечатки пальцев у всех россиян. Ранее замглавы ведомства Александр Горовой выступил с идеей проводить дактилоскопию каждому иностранцу, который въезжает в страну.
Президент Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов сообщил радиостанции «Говорит Москва», что эта мера носит дискриминационный характер. По его словам, в таком случае отпечатки пальцев стоит брать у всех жителей России без исключения.
«Я понимаю МВД: любая страна хочет обезопасить себя от всяких террористов, экстремистов и прочего криминала. Их понять можно. А так, с демократической точки зрения – это некрасивая ситуация. В каждом иностранце видят уже криминал, террориста. Если уж брать отпечатки, давайте уж тогда и у всех россиян. Я понимаю, если граждан России тоже бы заставляли всех с момента рождения давать отпечатки. Ну, равноправие, как конституция гласит. Декларация прав человека – все мы в равных правах. Вот это я понимаю. Да, как и россиян, так и иностранцев. А так получается дискриминация в отношении иностранных граждан».
Он также добавил, что инициатива МВД противоречит законодательству РФ. По мнению Баратова, полиция видит в мигрантах предполагаемых нарушителей.
«Брать отпечатки пальцев – это уже, как бы, его подозревать, что он будущий потенциальный преступник. Это противоречит презумпции невиновности, которое закреплено законодательством Российской Федерации. Это тоже неправильно. В общем, так что негативное мое отношение ко всему этому».
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