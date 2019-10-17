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Комиссия Госдумы выявила нарушения законодательства со стороны "Медузы", "Радио Свобода" и других медиаресурсов

19:18 17.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России выявила нарушения законодательства со стороны "Медузы", русской службы Би-би-си, "Радио Свобода" и ряда других иностранных медиаресурсов в период выборной кампании в РФ. Материалы будут направлены в Роскомнадзор и прокуратуру, заявил журналистам в четверг после заседания комиссии ее председатель, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Сегодня мы обсудили вопросы с нарушениями законодательства, которые были выявлены и в других медиаресурсах иностранных, таких, как "Радио Свобода", "Настоящее время", "Медуза", русская служба Би-би-си, "МБХ- медиа", "Голос Америки". Сегодня представитель ведомства, которое курирует вопросы исполнения законодательства о СМИ, подтвердил, что действительно эти медиаресурсы нарушали законы в период, когда осуществлялась избирательная кампания, в день голосования и в день тишины", - сказал парламентарий.

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