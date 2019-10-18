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Сторонники независимости Каталонии перекрывают дороги в ходе забастовки

12:00 18.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники независимости Каталонии начали утром перекрывать движение по дорогам в разных городах автономии в ходе начавшейся в пятницу всеобщей забастовки. Об этом сообщают в "Твиттере" местные власти.

В Барселоне из-за манифестаций заблокировано движение по нескольким ключевым артериям города. Аналогичные акции проходят и в других населенных пунктах. Из-за демонстраций также оказались перекрыты некоторые дороги рядом с французской границей.

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