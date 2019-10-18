Сторонники независимости Каталонии перекрывают дороги в ходе забастовки
12:00 18.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сторонники независимости Каталонии начали утром перекрывать движение по дорогам в разных городах автономии в ходе начавшейся в пятницу всеобщей забастовки. Об этом сообщают в "Твиттере" местные власти.
В Барселоне из-за манифестаций заблокировано движение по нескольким ключевым артериям города. Аналогичные акции проходят и в других населенных пунктах. Из-за демонстраций также оказались перекрыты некоторые дороги рядом с французской границей.
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