Сторонники независимости Каталонии перекрывают дороги в ходе забастовки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники независимости Каталонии начали утром перекрывать движение по дорогам в разных городах автономии в ходе начавшейся в пятницу всеобщей забастовки. Об этом сообщают в "Твиттере" местные власти.

В Барселоне из-за манифестаций заблокировано движение по нескольким ключевым артериям города. Аналогичные акции проходят и в других населенных пунктах. Из-за демонстраций также оказались перекрыты некоторые дороги рядом с французской границей.

