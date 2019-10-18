Суверенитет РФ зависит от сохранения духовных основ и национальной идентичности - Путин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин направил приветствие Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также участникам XXIII Всемирного русского народного собора, тема которого в этом году звучит как "Народосбережение - настоящее и будущее России". Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Сегодня цивилизация сталкивается с серьезнейшими демографическими вызовами, а многие государства переживают настоящий кризис, разрушительную девальвацию фундаментальных нравственных, семейных устоев, которые веками и тысячелетиями определяли жизнь общества. Глубоко убежден - уверенное движение России вперед, ее суверенитет и национальная безопасность в решающей степени зависят от сохранения и укрепления духовных основ, национальной идентичности, сбережения и приумножения русского и других народов России", - говорится в телеграмме.

