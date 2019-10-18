Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
16:00 18.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно- строительная компании". Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.
"Создать публично-правовую компанию "Военно- строительная компания" с местонахождением в городе Москве, говорится в тексте указа. Функции и полномочия учредителя будет осуществлять Министерство обороны РФ.
НОВОСТИ
- 16:32 18.10.2019
- Эрдоган назвал ложью сообщения о продолжении боев в Сирии
- 16:12 18.10.2019
- Батарейки запретят выбрасывать в мусоропроводы
- 15:32 18.10.2019
- Саммит ЕС утвердил Кристин Лагард в должности председателя ЕЦБ
- 15:12 18.10.2019
- На шутку губернатора Токио о Курилах ответило посольство РФ
- 15:00 18.10.2019
- В результате взрыва в мечети Афганистана погиб 31 человек
- 14:32 18.10.2019
- В эквадорских беспорядках обнаружили "российский след"
- 14:12 18.10.2019
- Турция возобновила военную операцию на северо-востоке Сирии - СМИ
- 14:00 18.10.2019
- На выставке Weldex-2019 прошел День алюминия
- 13:53 18.10.2019
- 30 команд московских школьников провели походы "Путь героя" по местам боевой славы героев Великой Отечественной войны
- 13:32 18.10.2019
- Онлайн-голосование по вопросам домоуправления должно иметь юридическую силу - Турчак
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать