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Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

16:00 18.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно- строительная компании". Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

"Создать публично-правовую компанию "Военно- строительная компания" с местонахождением в городе Москве, говорится в тексте указа. Функции и полномочия учредителя будет осуществлять Министерство обороны РФ.

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