Почти полмиллиона человек собрались на манифестацию в центре Барселоны
19:45 18.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 525 тыс. сторонников независимости Каталонии приняли в пятницу участие в манифестации в центре Барселоны - в районе площади Каталонии и станции метро "Диагональ". Об этом сообщила местные стражи порядка в "Твиттере".
Участники акции прибыли в каталонскую столицу со всего региона. Они организовали несколько "маршей за свободу" и со среды шли в Барселону из городов Берга, Вик, Жирона, Таррагона и Таррега. Данная демонстрация пока проходит без серьезных инцидентов.
В нескольких километрах проходит другая акция. В ходе ее проведения уже произошли столкновения стражей порядка с манифестантами.
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