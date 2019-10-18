Почти полмиллиона человек собрались на манифестацию в центре Барселоны

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 525 тыс. сторонников независимости Каталонии приняли в пятницу участие в манифестации в центре Барселоны - в районе площади Каталонии и станции метро "Диагональ". Об этом сообщила местные стражи порядка в "Твиттере".

Участники акции прибыли в каталонскую столицу со всего региона. Они организовали несколько "маршей за свободу" и со среды шли в Барселону из городов Берга, Вик, Жирона, Таррагона и Таррега. Данная демонстрация пока проходит без серьезных инцидентов.

В нескольких километрах проходит другая акция. В ходе ее проведения уже произошли столкновения стражей порядка с манифестантами.