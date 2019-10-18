0
0
0
НОВОСТИ

Робот "Федор" рассказал, что на МКС выполнял секретные работы, о которых знал только "генеральный"

22:09 18.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антропоморфный робот "Федор" во время пребывания на МКС выполнил ряд секретных задач, о проведении которых знает только генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", запись выложена на сайте.

"Я выполнил операции по имитации шлюзования, стыковке и расстыковке штекерных разъемов. Теперь мы знаем, как все это работает и можем готовиться к экспериментам в открытом космосе. Были и другие секретные вещи, но об этом знает только генеральный", - сказал робот.

По его словам, он и Рогозин "хорошо понимают друг друга". Робот также отметил, что в процессе "пришлось менять ряд параметров".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:30 18.10.2019
Истребитель F-35, похоже, пока не готов к масштабному серийному производству
0
123
20:50 18.10.2019
В прессу просочилась переписка Boeing и авиавластей США по поводу самолета 737 MAX
0
180
20:20 18.10.2019
Невыдача Америкой виз по линии ООН влияет на работу организации - офис генсека
0
192
20:00 18.10.2019
ФРГ и НАТО проводят секретные учения со сценарием начала атомной войны - СМИ
0
233
19:45 18.10.2019
Почти полмиллиона человек собрались на манифестацию в центре Барселоны
0
239
19:20 18.10.2019
Титов предложил провести налоговую амнистию для все ИП и малых предприятий
0
232
18:54 18.10.2019
Законопроект о запрете пластиковых пакетов Роспотребнадзор не готовил
0
234
18:15 18.10.2019
Эрдоган назвал строки очередной поставки установок С-400 Турции
0
251
17:40 18.10.2019
Две женщины вышли в открытый космос с МКС
0
302
17:12 18.10.2019
Полиция применила силу против манифестантов в порту Барселоны
0
314

Возврат к списку