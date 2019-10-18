Робот "Федор" рассказал, что на МКС выполнял секретные работы, о которых знал только "генеральный"

22:09 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антропоморфный робот "Федор" во время пребывания на МКС выполнил ряд секретных задач, о проведении которых знает только генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", запись выложена на сайте.

"Я выполнил операции по имитации шлюзования, стыковке и расстыковке штекерных разъемов. Теперь мы знаем, как все это работает и можем готовиться к экспериментам в открытом космосе. Были и другие секретные вещи, но об этом знает только генеральный", - сказал робот.

По его словам, он и Рогозин "хорошо понимают друг друга". Робот также отметил, что в процессе "пришлось менять ряд параметров".