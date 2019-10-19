На юге Египта обнаружены десятки нетронутых саркофагов с мумиями X века до н. э.
15:15 19.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тридцать не тронутых с древних времен саркофагов с мумиями обнаружено на Западном берегу Нила в Луксоре на юге Египта. Об этом сообщило в субботу министерство по делам древностей. Специалисты ведомства открыли в присутствии журналистов два саркофага, чтобы все могли оценить степень их сохранности.
"Тайник аль-Ассасиф" представляет собой крупное захоронение, - рассказал генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири. - Саркофаги были обнаружены в том положении, в котором их оставили древние египтяне". Эксперты оценили высокую степень сохранности артефактов, которые за прошедшие века не утратили своих красок и надписей.
По оценкам специалистов, захоронение относится к 22-й династии фараонов (X век до н. э.) и представляет собой двухуровневое погребение жрецов - мужчин, женщин и детей: 18 деревянных саркофагов находились на первом уровне, 12 - на втором. О том, что "тайник аль-Ассасиф" связан со жречеством, говорят надписи на саркофагах. Как рассказали археологи, на боковых сторонах гробов изображены сцены из Книги мертвых, а также рисунки подношений богам. По их словам, "эта находка указывает на тот исторический период нестабильности, когда огромные гробницы регулярно грабили, и важные для путешествия умершего в загробный мир надписи и тексты стали наносить непосредственно на сами саркофаги".
"Это открытие является одним из крупнейших и наиболее важных за последние несколько лет", - отметил Вазири. После тщательного изучения находка из "тайника аль-Ассасиф" будет передана в строящийся у Великих пирамид под Каиром Большой Египетский музей.
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