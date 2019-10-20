В результате прорыва в Красноярском крае разрушены пять дамб

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять незаконно возведенных дамб в общей сложности разрушены в результате прорыва в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Установлено, что дамбы возведены незаконно без каких- либо разрешительных документов, с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушились еще четыре гидротехнических сооружения", - сообщили в СК.

По данным источника ТАСС, прорыв начался с дамбы высотой 15 метров.