В результате прорыва в Красноярском крае разрушены пять дамб
14:30 20.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пять незаконно возведенных дамб в общей сложности разрушены в результате прорыва в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
"Установлено, что дамбы возведены незаконно без каких- либо разрешительных документов, с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушились еще четыре гидротехнических сооружения", - сообщили в СК.
По данным источника ТАСС, прорыв начался с дамбы высотой 15 метров.
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