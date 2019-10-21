Путин пообещал странам Африки помощь в борьбе с террористами

07:47 Источник: РОСБАЛТ

Россия готова помогать странам Африки справиться с террористами, заявил президент Владимир Путин.

По его словам, самостоятельно африканские страны не смогут победить терроризм, поскольку многочисленные радикальные организации проявляют высокую активность как в Северной Африке, так и в Сахаро-Сахельской зоне, районе озера Чад и на Африканском Роге. Среди них действует в том числе и «Исламское государство» (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в РФ).

Путин заявил, что российские спецслужбы и правоохранительные структуры «продолжат курс на расширение контактов». Как отмечает «РГ», эти планы касаются борьбы как с терроризмом, так и с организованной преступностью, наркоторговлей, нелегальной миграцией, отмыванием денег и пиратством.

Такое заявление российский лидер сделал накануне саммита «Россия — Африка», который пройдет в Сочи на этой неделе.