Великобритания запустила чрезвычайный план по жесткому брекзиту
08:11 21.10.2019 Источник: Lenta.ru
Великобритания выйдет из ЕС уже к концу месяца, как и было запланировано. Для этого правительство запустило чрезвычайный план по осуществлению так называемого жесткого Brexit без сделки. Об этом телеканалу Sky заявил министр по особым поручениям Майкл Гоув, передает The Guardian.
По его словам, после голосования в парламенте о новой отсрочке для Brexit возрастает риск того, что Лондону придется отказаться от варианта заключить сделку с Брюсселем. «Мы не можем гарантировать, что ЕС согласится на продление переговоров», — подчеркнул он.
Гоув добавил, что у Великобритании есть все средства и возможности, чтобы успеть осуществить Brexit в октябре, соответствующие сроки закреплены в соглашении с Брюсселем.
НОВОСТИ
- 08:24 21.10.2019
- Турцию обвиняют в использовании незаконных боеприпасов в Сирии
- 08:18 21.10.2019
- Помпео рассказал о "давлении" США на власти Украины
- 07:53 21.10.2019
- Увеличилось число пострадавших при ЧС в Красноярском крае
- 07:47 21.10.2019
- Путин пообещал странам Африки помощь в борьбе с террористами
- 07:34 21.10.2019
- Пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области выдали 5,5 тыс. жилищных сертификатов
- 07:23 21.10.2019
- Ракеты США "с высокой вероятностью" могут быть развёрнуты в АТР и Европе - Шойгу
- 07:12 21.10.2019
- Россия занимает 3-е место в мире по возможностям управления интернетом - доклад КНР
- 07:00 21.10.2019
- Стратегическое партнерство Москвы и Пекина входит в новую фазу - Шойгу
- 20:30 20.10.2019
- В Петербурге маршрутка врезалась в трамвай, более 10 пострадавших
- 19:20 20.10.2019
- Американские военные перевозят боевиков ИГ из Сирии в Ирак
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать