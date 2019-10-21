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НОВОСТИ

Великобритания запустила чрезвычайный план по жесткому брекзиту

08:11 21.10.2019 Источник: Lenta.ru

Великобритания выйдет из ЕС уже к концу месяца, как и было запланировано. Для этого правительство запустило чрезвычайный план по осуществлению так называемого жесткого Brexit без сделки. Об этом телеканалу Sky заявил министр по особым поручениям Майкл Гоув, передает The Guardian.

По его словам, после голосования в парламенте о новой отсрочке для Brexit возрастает риск того, что Лондону придется отказаться от варианта заключить сделку с Брюсселем. «Мы не можем гарантировать, что ЕС согласится на продление переговоров», — подчеркнул он.

Гоув добавил, что у Великобритании есть все средства и возможности, чтобы успеть осуществить Brexit в октябре, соответствующие сроки закреплены в соглашении с Брюсселем.

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