ВСУ за сутки обстреляли девять населенных пунктов ДНР
08:37 21.10.2019
Украинские силовики за сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом вчера, 20 октября, сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 15 раз, – отметил он. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 169 единиц».
Якубов добавил, что обстрелам со стороны ВСУ подверглись девять населенных пунктов: Спартак, Александровка, поселок шахты Трудовская, Доломитное, Минеральное, Васильевка, Ленинское, Коминтерново и Саханка.
При обстрелах применялись: орудия танков, минометы калибром 120-мм и 82-мм, вооружения БМП и БТР гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Напомним, что количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке. ДАН
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