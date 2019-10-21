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Лучшие качества политиков, по мнению россиян, отражают Штирлиц и профессор Преображенский

10:05 21.10.2019 Источник: Ведомости

Главные качества, необходимые политикам, из числа российских киногероев в наибольшей мере присущи Штирлицу («17 мгновений весны») и профессору Преображенскому («Собачье сердце»). Таковы выводы исследования, проведенного ВЦИОМом и Центром политической конъюнктуры (ЦПК), с которым ознакомились «Ведомости».

Среди наиболее важных для политического лидера качеств россияне назвали честность (44%), образованность и компетентность (31%), близость к народу (26%), умение эффективно организовывать работу других людей (25%), ум (22%) и информированность о положении дел в стране (21%). Первую пятерку киногероев, обладающих такими качествами, составили Штирлиц (20%), Преображенский (12%), Данила Багров из «Брата» и Мария Швецова из «Тайн следствия» (по 11%), а также Екатерина Тихомирова («Москва слезам не верит», 9%).

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