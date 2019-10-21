Лагард считает Трампа ответственным за многие риски для мировой экономики
12:05 21.10.2019 Источник: Интерфакс
Бывшая глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард назвала президента США Дональда Трампа ответственным за многие риски для мировой экономики.
В эфире телешоу 60 Minutes на телеканале CBS Лагард, на прошлой неделе утвержденная в должности главы Европейского центрального банка (ЕЦБ), сказала, что непредсказуемые поступки Трампа вынуждают инвесторов воздерживаться от рисков.
"Стабильность рынка не должна зависеть от того или иного сообщения в Twitter. Она требует размышлять, думать и принимать спокойные, взвешенные и рациональные решения", - сказала Лагард.
Лагард также предупредила, что торговый конфликт США и Китая будет иметь большие последствия для мировой экономики.
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