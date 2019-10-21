Лагард считает Трампа ответственным за многие риски для мировой экономики

12:05 Источник: Интерфакс

Бывшая глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард назвала президента США Дональда Трампа ответственным за многие риски для мировой экономики.

В эфире телешоу 60 Minutes на телеканале CBS Лагард, на прошлой неделе утвержденная в должности главы Европейского центрального банка (ЕЦБ), сказала, что непредсказуемые поступки Трампа вынуждают инвесторов воздерживаться от рисков.



"Стабильность рынка не должна зависеть от того или иного сообщения в Twitter. Она требует размышлять, думать и принимать спокойные, взвешенные и рациональные решения", - сказала Лагард.



Лагард также предупредила, что торговый конфликт США и Китая будет иметь большие последствия для мировой экономики.

