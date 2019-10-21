Эрдоган пообещал предпринять "необходимые шаги" по Сирии после встречи с Путиным
13:05 21.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал в понедельник предпринять "необходимые шаги" по Сирии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая намечена на 22 октября в Сочи. Соответствующее заявление турецкий лидер сделал на проходящем в Стамбуле форуме, посвященном глобализации.
"[Операция ВС Турции "Источник мира"] была приостановлена на 120 часов, большая часть отведенного времени уже прошла. Завтра мы отправляемся в Россию. Мы обсудим этот процесс с господином Путиным, а после этого предпримем необходимые шаги", - сообщил Эрдоган без каких- либо уточнений. Трансляцию его выступления вел телеканал Эн- ти-ви.
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