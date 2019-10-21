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Пуск одной из ракет с подлодки "Рязань" был отменен в ходе учений "Гром-2019" - МО РФ

13:21 21.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запуск одной из баллистических ракет с атомной подлодки "Рязань" был отменен в ходе учений "Гром-2019" после оценки состояния ракеты перед стартом. Об этом говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.

Как сообщили ранее "Ведомости", атомная подлодка "Рязань" на учениях выстрелила по полигону Чижа одной баллистической ракетой Р-29Р, вторая ракета не вышла из шахты, субмарина вернулась вместе с ней в базу. По данным издания, нештатная ситуация могла случиться из-за отказа систем на подводном крейсере.

"Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки "Рязань", полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе. Отмена пуска данной ракеты никак не повлияла на успешные результаты СКШУ "Гром", - говорится в заявлении Минобороны.

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