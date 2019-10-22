Трамп считает, что политика Обамы привела к началу операции ВКС РФ в Сирии

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что решение его предшественника на этом посту Барака Обамы не пересекать красную линию и не наносить удар по Сирии привело к началу операции ВКС РФ в этой арабской республике в сентябре 2015 года.

"Я нанес удар 58 [крылатыми] ракетами "Томагавк" прямо в центр Сирии и вывел из строя целую базу. Кстати, президент Обама начертил красную линию на песке, и тогда он не пересек эту красную линию. Позвольте мне сказать: когда он не сделал этого, тогда все остальные, включая Россию, вошли [в Сирию]", - сказал президент в интервью телеканалу "Фокс ньюс".

7 апреля 2017 года с американских эсминцев "Росс" и "Портер" в Средиземном море были выпущены 59 ракет "Томагавк" по авиабазе ВВС Сирии Шайрат в Хомсе. В результате погибли 10 сирийских военных. Эта операция стала ответом на предполагаемое применение сирийскими войсками химического оружия 4 апреля в провинции Идлиб, где погибли 84 человека. По мнению США, аэродром Шайрат использовался сирийскими ВВС для атаки на Идлиб.

В августе 2013 года благодаря усилиям российской дипломатии удалось разрешить кризис, вызванный использованием химического оружия в Восточной Гуте (пригород Дамаска). Тогда западные страны возложили ответственность за его использование на сирийское правительство. Обама заявлял, что применение Дамаском химоружия будет рассматриваться Вашингтоном как переход через красную линию, после чего международное сообщество будет обязано принять меры в отношении этой страны.

В сентябре 2015 года Россия на основании обращения президента Сирии Башара Асада объявила о начале военной операции ВКС в арабской республике против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). 11 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин посетил российскую авиабазу Хмеймим и поручил Минобороны начать вывод значительной части российской группировки войск из Сирии. 22 декабря 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту о завершении вывода группировки.