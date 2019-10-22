На Ставрополье создадут площадку для совместной работы "Лидеров России"

08:53 Источник: REGNUM

Проектная площадка для объединения финалистов и победителей конкурса «Лидеры России» будет создана на Ставрополье. Она позволит управленцам организовать совместную работу и обмениваться опытом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона по итогам его встречи с участниками конкурса из Ставропольского края.

Владимиров в ходе обсуждения отметил востребованность компетенций и опыта финалистов и победителей конкурса для решения актуальных задач развития края.