На Ставрополье создадут площадку для совместной работы "Лидеров России"
08:53 22.10.2019 Источник: REGNUM
Проектная площадка для объединения финалистов и победителей конкурса «Лидеры России» будет создана на Ставрополье. Она позволит управленцам организовать совместную работу и обмениваться опытом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона по итогам его встречи с участниками конкурса из Ставропольского края.
Владимиров в ходе обсуждения отметил востребованность компетенций и опыта финалистов и победителей конкурса для решения актуальных задач развития края.
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