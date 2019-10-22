В Северной Ирландии легализовали аборты и однополые браки

14:12 Источник: Газета.Ru

Северная Ирландия стала последней страной, входящей в состав Великобритании, где легализовали аборты и однополые браки. Об этом сообщает телеканал Sky News

Как стало известно, соответствующие поправки в законодательстве вступили в силу в полночь (02.00 вторника мск). Таким образом, теперь в Северной Ирландии право женщин на безопасный аборт и однополые браки являются законными. Газета.Ru