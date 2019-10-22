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В результате аварии на руднике "Таймырском" погибли три человека

17:12 22.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Авария произошла на руднике «Норникеля» «Таймырском». Три человека погибли, несколько пострадали, сообщает пресс-служба компании. Подробности случившегося не указаны. Отмечается лишь, что «обстоятельства произошедшего выясняются». На месте работают аварийно-спасательные службы. «Норникель» проводит внутреннее расследование и будет предоставлять новую информацию по мере ее поступления. Рудник продолжает работу, уточнил представитель компании.

Между тем, в региональном управлении МЧС подтвердили гибель гибель трех человек на руднике «Таймырский» (их обнаружили местные рабочие), однако утверждают, что их гибель не связана с обрушением. Спасательные службы его не фиксировали. Обрушения не было, говорится в сообщении ведомства. Обстоятельства и причина смерти людей выясняются.  Эхо Москвы

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