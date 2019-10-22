17:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Путин наградил главу следственной группы по делу «Зимней вишни». Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Рустам Габдулин удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Генерал-майор Рустам Габдулин также возглавляет следственную группу по делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве. Говорит Москва

