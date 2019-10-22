Путину и Эрдогану удалось выйти на "очень важные, если не судьбоносные" решения

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом позволили выйти на судьбоносные решения по Сирии. Об этом заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции.

"Не могу не выразить удовлетворение тем, что в результате достаточно длительной и напряженной работы удалось выйти на решения, которые после наших заявлений будут озвучены министрами иностранных дел обеих стран, которые, на мой взгляд, являются очень важными, если не судьбоносными, и позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе", - сказал Путин.