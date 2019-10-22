Борис Джонсон одержал первую победу в британском парламенте по вопросу о "брекзите"

21:50 Источник: Интерфакс

Члены британской палаты общин во вторник выразили поддержку соглашению по Brexit, разрешив таким образом перейти к следующей фазе процесса его ратификации.

"За" высказались 329 депутатов, против - 299.

Это не гарантирует, что в итоге в палате общин ратифицируют сделку, подготовленную Лондоном и Брюсселем. Однако, как отмечают британские СМИ, все равно это очень важная победа правительства Бориса Джонсона, впервые добившегося от парламента поддержки депутатов по этому вопросу.