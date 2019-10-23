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НОВОСТИ

В Европе ждут дальнейших шагов британский властей по "брекзиту"

23:09 22.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

кобритании относительно следующих шагов по выходу королевства из состава Евросоюза. Об этом вновь заявила во вторник в Брюсселе представитель ЕК Мина Андреева.

"Еврокомиссия принимает к сведению сегодняшние результаты и ожидает, что правительство Великобритании проинформирует нас относительно следующих шагов", - сказала она, повторив заявление, которое было сделано в минувшую субботу, когда британский парламент не стал голосовать по соглашению.

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