В Европе ждут дальнейших шагов британский властей по "брекзиту"

23:09 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

кобритании относительно следующих шагов по выходу королевства из состава Евросоюза. Об этом вновь заявила во вторник в Брюсселе представитель ЕК Мина Андреева.

"Еврокомиссия принимает к сведению сегодняшние результаты и ожидает, что правительство Великобритании проинформирует нас относительно следующих шагов", - сказала она, повторив заявление, которое было сделано в минувшую субботу, когда британский парламент не стал голосовать по соглашению.