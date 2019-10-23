Путин наградил главу следствия по делу о "массовых беспорядках" в Москве за "заслуги в укреплении законности"

08:47 Источник: РОСБАЛТ

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед отечеством» первой степени старшего следователя по особо важным делам СК РФ Рустама Габдулина. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, Габдулин был награжден за «заслуги в укреплении законности», а также «защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».