Путин наградил главу следствия по делу о "массовых беспорядках" в Москве за "заслуги в укреплении законности"
08:47 23.10.2019 Источник: РОСБАЛТ
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед отечеством» первой степени старшего следователя по особо важным делам СК РФ Рустама Габдулина. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как следует из документа, Габдулин был награжден за «заслуги в укреплении законности», а также «защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».
НОВОСТИ
- 09:00 23.10.2019
- Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова
- 08:41 23.10.2019
- Поверенный США в Украине дал показания против Трампа
- 08:33 23.10.2019
- В России для космических туристов построят специальный корабль
- 08:19 23.10.2019
- Госдума предложила ограничить рост единого налога для малого бизнеса
- 08:11 23.10.2019
- Лавров: Военная операция Турции в Сирии прекращается
- 07:48 23.10.2019
- Республики Донбасса не видят своего будущего без сотрудничества с Россией – общественник
- 07:39 23.10.2019
- Украинская сторона в СЦКК проигнорировала требования Донецка прекратить огонь по Васильевке
- 07:35 23.10.2019
- Российская военная полиция приступила к патрулированию позиций сирийской армии к северо-востоку от Манбиджа
- 07:24 23.10.2019
- Бывший вице-президент Олимпийского комитета России задержан в США
- 07:13 23.10.2019
- Экономический форум Россия - Африка открывается в рамках саммита в Сочи
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать