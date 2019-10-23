Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Гонконга осуществили официальную процедуру отзыва из Законодательного совета законопроекта об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов здесь с начала лета. Об этом сообщил в среду секретарь (министр) по вопросам безопасности местной администрации Джон Ли.