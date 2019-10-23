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НОВОСТИ

Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции

11:00 23.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Гонконга осуществили официальную процедуру отзыва из Законодательного совета законопроекта об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов здесь с начала лета. Об этом сообщил в среду секретарь (министр) по вопросам безопасности местной администрации Джон Ли.

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