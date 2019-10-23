В Свердловской области третий день разыскивают пропавшую девочку

14:32 Источник: Российская газета

В Туринске Свердловской области девочка-подросток ушла в школу и исчезла. По данному факту возбуждено уголовное дело.

О пропаже 14-летней школьницы в правоохранительные органы сообщили 21 октября. Раньше девочка из дома не сбегала. Поводов, чтобы куда-то уйти надолго и не сказать об этом родителям, у нее не было. С учетом этих фактов Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

Следователи вместе с полицейскими и волонтерами заняты поисками пропавшей. "РГ"

