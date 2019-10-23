0
0
78
НОВОСТИ

В Свердловской области третий день разыскивают пропавшую девочку

14:32 23.10.2019 Источник: Российская газета

В Туринске Свердловской области девочка-подросток ушла в школу и исчезла. По данному факту возбуждено уголовное дело.

О пропаже 14-летней школьницы в правоохранительные органы сообщили 21 октября. Раньше девочка из дома не сбегала. Поводов, чтобы куда-то уйти надолго и не сказать об этом родителям, у нее не было. С учетом этих фактов Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

Следователи вместе с полицейскими и волонтерами заняты поисками пропавшей.  "РГ"

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 23.10.2019
Сирия выставит пограничные посты вдоль границы с Турцией
0
5
15:00 23.10.2019
Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020 год
0
34
14:12 23.10.2019
В Госдуме заявили о необходимости повысить налог на ввоз пальмового масла
0
104
14:00 23.10.2019
В Россию вновь начали ввозить радиоактивные отходы из Германии - СМИ
0
127
13:32 23.10.2019
Остановка операции "Источник мира" не означает полного ухода Турции из Сирии - Чавушоглу
0
166
13:20 23.10.2019
В Британии в грузовике обнаружили 39 тел
0
167
13:05 23.10.2019
Рабочие рудника "Таймырский", по предварительной версии, погибли от недостатка кислорода
0
199
13:00 23.10.2019
В здании Совета Федерации объявили эвакуацию
0
204
12:32 23.10.2019
Общая сумма списанных РФ долгов странам Африки уже превысила $20 млрд - Путин
0
237
12:20 23.10.2019
Силы Росгвардии оцепили станцию Шиес - СМИ
0
295

Возврат к списку