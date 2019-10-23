Олимпийская сборная России не сможет полноценно участвовать в играх в Токио - гендиректор Русада

16:12 Источник: Эхо Москвы

Олимпийская сборная России не сможет полноценно участвовать в играх в Токио. Виноваты в этом те, кто сфальсифицировал базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Такое мнение в интервью France Press высказал генеральный директор Русада Юрий Ганус.

Он добавил, что ограничения для российских спортсменов могут сохраниться и на зимних олимпийских играх в Китае. Эхо Москвы

