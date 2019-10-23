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Олимпийская сборная России не сможет полноценно участвовать в играх в Токио - гендиректор Русада

16:12 23.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Олимпийская сборная России не сможет полноценно участвовать в играх в Токио. Виноваты в этом те, кто сфальсифицировал базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Такое мнение в интервью France Press высказал генеральный директор Русада Юрий Ганус.

Он добавил, что ограничения для российских спортсменов могут сохраниться и на зимних олимпийских играх в Китае.  Эхо Москвы

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