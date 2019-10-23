0
0
117
НОВОСТИ

Военная полиция РФ прибыла на турецко-сирийскую границу

17:00 23.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Российская военная полиция прибыла на турецко-сирийскую границу. Как сообщает министерство обороны, подразделение направилось в зону проведения турецкой военной операции, чтобы поддерживать правопорядок и обеспечить безопасность населения. Полиция будет следить за выводом курдских отрядов самообороны за пределы тридцатикилометровой зоны от границы в соответствии с договоренностями между президентами России и Турции.

Тем временем, руководство НАТО отказывается оценивать результаты переговоров в Сочи.

Йенс Столтенберг трижды упомянул роль США в урегулировании ситуации на северо—востоке Сирии. Генсек НАТО сказал, что он приветствует соглашение Вашингтона и Анкары, которое, по его словам, вселяет оптимизм. Так Столтенберг ответил на вопрос о встрече в Сочи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Когда же его попросили прокоментировать именно соглашение Турции и России, то Столтенберг сказал, что пока его роль в мирном урегулировании оценивать преждевременно.

Что касается Украины, которую в ближайшие дни посетит делегация НАТО, то речь пойдет о том, как альянс может больше помогать Киеву. Йенс Столтенберг сказал, что всегда призывает страны НАТО оказывать большую помощь Украине. По словам генсека НАТО, на встрече с президентом Владимиром Зеленским он заверил его, что альянс расширит поддержку Украины. Но как именно — Столтенберг пока раскрывать не стал.

Завтра в Брюсселе пройдет встреча министров обороны стран НАТО. Они обсудят, в частности, расходы на оборону и гибридные угрозы.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:12 23.10.2019
Авиагруппа ВКС России прибыла в ЮАР
0
7
17:40 23.10.2019
США стали "геополитическим неудачником" по итогам сделки Путина и Эрдогана по Сирии - CNN
0
71
17:12 23.10.2019
На возобновление индексации работающих пенсионеров необходимо 368 млрд рублей - глава ПФР
0
124
16:32 23.10.2019
На международной выставке "Дорога" в Екатеринбурге рассказали о преимуществах алюминиевых мостов
0
165
16:12 23.10.2019
Олимпийская сборная России не сможет полноценно участвовать в играх в Токио - гендиректор Русада
0
209
16:00 23.10.2019
Банк МКБ начал давать кредиты под залог коммерческой недвижимости
0
186
15:32 23.10.2019
Володин намерен предложить ПАСЕ признать "кризис либеральной идеи"
0
208
15:12 23.10.2019
Сирия выставит пограничные посты вдоль границы с Турцией
0
216
15:00 23.10.2019
Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020 год
0
230
14:32 23.10.2019
В Свердловской области третий день разыскивают пропавшую девочку
0
250

Возврат к списку