Военная полиция РФ прибыла на турецко-сирийскую границу
17:00 23.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Российская военная полиция прибыла на турецко-сирийскую границу. Как сообщает министерство обороны, подразделение направилось в зону проведения турецкой военной операции, чтобы поддерживать правопорядок и обеспечить безопасность населения. Полиция будет следить за выводом курдских отрядов самообороны за пределы тридцатикилометровой зоны от границы в соответствии с договоренностями между президентами России и Турции.
Тем временем, руководство НАТО отказывается оценивать результаты переговоров в Сочи.
Йенс Столтенберг трижды упомянул роль США в урегулировании ситуации на северо—востоке Сирии. Генсек НАТО сказал, что он приветствует соглашение Вашингтона и Анкары, которое, по его словам, вселяет оптимизм. Так Столтенберг ответил на вопрос о встрече в Сочи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Когда же его попросили прокоментировать именно соглашение Турции и России, то Столтенберг сказал, что пока его роль в мирном урегулировании оценивать преждевременно.
Что касается Украины, которую в ближайшие дни посетит делегация НАТО, то речь пойдет о том, как альянс может больше помогать Киеву. Йенс Столтенберг сказал, что всегда призывает страны НАТО оказывать большую помощь Украине. По словам генсека НАТО, на встрече с президентом Владимиром Зеленским он заверил его, что альянс расширит поддержку Украины. Но как именно — Столтенберг пока раскрывать не стал.
Завтра в Брюсселе пройдет встреча министров обороны стран НАТО. Они обсудят, в частности, расходы на оборону и гибридные угрозы. Эхо Москвы
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