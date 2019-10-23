Военная полиция РФ прибыла на турецко-сирийскую границу

17:00 Источник: Эхо Москвы

Российская военная полиция прибыла на турецко-сирийскую границу. Как сообщает министерство обороны, подразделение направилось в зону проведения турецкой военной операции, чтобы поддерживать правопорядок и обеспечить безопасность населения. Полиция будет следить за выводом курдских отрядов самообороны за пределы тридцатикилометровой зоны от границы в соответствии с договоренностями между президентами России и Турции.

Тем временем, руководство НАТО отказывается оценивать результаты переговоров в Сочи.



Йенс Столтенберг трижды упомянул роль США в урегулировании ситуации на северо—востоке Сирии. Генсек НАТО сказал, что он приветствует соглашение Вашингтона и Анкары, которое, по его словам, вселяет оптимизм. Так Столтенберг ответил на вопрос о встрече в Сочи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Когда же его попросили прокоментировать именно соглашение Турции и России, то Столтенберг сказал, что пока его роль в мирном урегулировании оценивать преждевременно.



Что касается Украины, которую в ближайшие дни посетит делегация НАТО, то речь пойдет о том, как альянс может больше помогать Киеву. Йенс Столтенберг сказал, что всегда призывает страны НАТО оказывать большую помощь Украине. По словам генсека НАТО, на встрече с президентом Владимиром Зеленским он заверил его, что альянс расширит поддержку Украины. Но как именно — Столтенберг пока раскрывать не стал.



Завтра в Брюсселе пройдет встреча министров обороны стран НАТО. Они обсудят, в частности, расходы на оборону и гибридные угрозы. Эхо Москвы

