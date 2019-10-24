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Россия поддерживает независимую политику африканских стран - Путин

07:34 24.10.2019 Источник: Эхо Москвы

По словам президента РФ, Москва будет содействовать усилиям государств Африки в борьбе с терроризмом и другими угрозами. Он выразил надежду, что итоги саммита Россия — Африка в Сочи будут способствовать дальнейшему расширению связей. Накануне Путин сказал, что Москва решила списать долги африканских государств на 20 миллиардов долларов.

Такая сумма вызвала возмущение директора региональной программы независимого института социальной политики Натальи Зубаревич. В эфире «Эха Москвы» она заметила, что из-за списания этого долга пострадают социальные программы для россиян.

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