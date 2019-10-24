На индексацию выплат работающим пенсионерам пока нет денег - глава ПФР

08:14 Источник: РОСБАЛТ

Возобновление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам в 2020 году вряд ли возможно. Об этом заявил, выступая в Госдуме, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

«Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году нам потребуется 368 млрд руб. Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют», — цитирует РБК руководителя ПФР.

Ежегодная индексация страховых пенсий работающих пенсионеров была отменена с 2016 года.