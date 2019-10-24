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Росатом опроверг информацию о ввозе радиоактивных отходов в РФ

08:52 24.10.2019 Источник: REGNUM

Заявления экологической организации Greenpeace о ввозе на территорию России радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией. Об этом 24 октября заявили во внешнеторговой компании госкорпорации Росатом «Техснабэкспорт».

"Заявления Greenpeace о ввозе радиоактивных отходов из Германии абсолютно не соответствуют действительности и являются дезинформацией», — заявил представитель «Техснабэкспорта».

Также представитель подчеркнул, что речь не идет о ввозе в Россию радиоактивных отходов. Кроме этого, он рассказал, что Россия принимает обеднённый уран для получения обогащённого, впоследствии вывозимого обратно за рубеж.

При этом он подчеркнул, что радиоактивность и токсичность ввозимого обеднённого урана меньше соответствующих показателей для урана природного, являющегося основным источником сырья, используемого в мире для производства обогащенного урана.

«Транспортировка этого сырья осуществляется в соответствии со всеми международными и российскими требованиями по безопасности», — указали в «Техснабэкспорте».

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