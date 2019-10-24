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НОВОСТИ

Госдума обсудит законопроект о возрождении системы вытрезвителей в России

08:57 24.10.2019 Источник: REGNUM

Сегодня, 24 октября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о возрождении системы вытрезвителей в России. Специализированные учреждения планируется создавать на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Правила организации деятельности таких специализированных учреждений будут утверждаться правительством РФ. Организация и мероприятия становятся полномочием региона.

Медвытрезвители уже существуют в ряде регионов страны — называются 7 субъектов, в том числе Татария, Томская и Челябинская области.

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