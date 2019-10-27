Эстония ждет прибытия 18 британских танков для учений НАТО
08:57 27.10.2019 Источник: Интерфакс
В Эстонию в военный городок Тапа (Tapa) на учения НАТО Tractable в воскресенье прибудет первая партия тяжелой боевой техники, в том числе 18 танков Challenger, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба сил обороны Эстонии.
"Британских солдат отправится приветствовать министр обороны Юри Луйк (Juri Luik), который также ознакомится с ходом учений Tractable," отметили в главном штабе.
Как сообщил ранее главный штаб, всего на учения из Великобритании направлено около 200 единиц техники и 800 солдат и офицеров, которые заменят базирующийся в Эстонии британский контингент боевой группы НАТО.
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