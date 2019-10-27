Трамп: Аль-Багдади мертв...
16:49 27.10.2019 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп в воскресенье официально объявил о ликвидации главаря террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
"Аль-Багдади мертв", - сказал он в ходе выступления в Белом доме. Трамп подтвердил, что террорист погиб в ходе американской спецоперации Сирии.
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