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НОВОСТИ

Трамп: Аль-Багдади мертв...

16:49 27.10.2019 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп в воскресенье официально объявил о ликвидации главаря террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

"Аль-Багдади мертв", - сказал он в ходе выступления в Белом доме. Трамп подтвердил, что террорист погиб в ходе американской спецоперации Сирии.

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