В России появится сервис по отслеживанию трудоустройства выпускников вузов

13:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минтруд разработал сервис по отслеживанию трудоустройства выпускников вузов. Об этом сообщил заместитель министра труда Всеволод Вуколов.

«Сервис заработает с января, который будет чётко смотреть, куда гражданин пошёл после вуза, что с ним произошло… Грубо говоря, будем смотреть, что происходит с каждым студентом через 2-3 года после вуза», — отметил замглавы ведомства, выступая на круглом столе в рамках чемпионата WorldSkills Hi-Tech.



В свою очередь замруководителя Роструда Денис Васильев отметил, что изменения на рынке труда приводят к тому, что «люди, получив одну профессию, могут работать по другой, и это не значит, что человек не успешен». Говорит Москва

