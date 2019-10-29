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НОВОСТИ

Президент Литвы ответил на слова Лукашенко по поводу размещения танков США у границы

15:32 29.10.2019 Источник: RNS

Размещение 1-го бронетанкового батальона США в Литве у границы с Белоруссией является желанием защитить людей от возможного иностранного вторжения. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа радиостанции Žinių radijas, комментируя слова своего белорусского коллеги Александра Лукашенко об ассиметричном ответе Минска на размещение военных США в Литве.

«То, что в Литве размещаются военные НАТО и техника НАТО – это просто желание защитить людей от вероятных интервенций, чтобы они могли в безопасности создавать свое благосостояние. Это единственная цель оборонной политики Литвы», — сказал Науседа.

Он добавил, что Литве не нужны земли других стран и что литовские власти не стремятся запугать своих соседей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов дать ассиметричный ответ на размещение американских военных сил в Литве.   RNS

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