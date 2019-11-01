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Минфин планирует распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну с 1 июля 2020 года

14:32 01.11.2019 Источник: RNS

Минфин России планирует, что с 1 июля 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых может быть распространен на всю страну, говорится в сообщении министерства.

«По итогам 2019 года мы изучим опыт реализации эксперимента в 4 пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски. Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну», - сообщил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, которого цитирует пресс-служба Минфина.

Отмечается, что в настоящий момент в качестве самозанятых зарегистрировались уже более 240 тыс. человек.  RNS

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