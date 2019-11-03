В Израиле материалы по делу об экстрадиции Буркова покажут прессе
17:46 03.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Защита содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года Алексея Буркова подала в воскресенье в Высший суд справедливости Израиля апелляцию против решения министра юстиции еврейского государства Амира Оханы по его экстрадиции в США, сообщил российским журналистам в зале суда адвокат россиянина Михаил Ирони.
"Сегодня (3 ноября - прим. ТАСС) мы подали нашу апелляцию против решения министра юстиции Израиля в Высший суд справедливости. Мы хотим обжаловать решение министра юстиции, как мы об этом говорили ранее. Буквально пять минут назад мой помощник подал ее в канцелярию суда, она передана, и ее присоединили к делу", - сказал Ирони.
Верховный суд Израиля разрешил в воскресенье израильской прессе ознакомиться с протоколами по делу Алексея Буркова, который находится в израильской тюрьме по запросу властей США с 2015 года, сообщил журналистам в зале суда адвокат россиянина Михаил Ирони.
"Израильская пресса подала апелляцию в Верховный суд Израиля с просьбой дать возможность ознакомиться с материалами дела. Сегодня (3 ноября) Верховный суд Израиля разрешил (израильским журналистам - прим. ТАСС) ознакомиться с протоколами дела, которые были в Верховном суде. Следующий этап - они обратятся в Окружной суд (Иерусалима), чтобы получить все части дела", - сказал Ирони.
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