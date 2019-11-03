В Израиле материалы по делу об экстрадиции Буркова покажут прессе

17:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Защита содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года Алексея Буркова подала в воскресенье в Высший суд справедливости Израиля апелляцию против решения министра юстиции еврейского государства Амира Оханы по его экстрадиции в США, сообщил российским журналистам в зале суда адвокат россиянина Михаил Ирони.

"Сегодня (3 ноября - прим. ТАСС) мы подали нашу апелляцию против решения министра юстиции Израиля в Высший суд справедливости. Мы хотим обжаловать решение министра юстиции, как мы об этом говорили ранее. Буквально пять минут назад мой помощник подал ее в канцелярию суда, она передана, и ее присоединили к делу", - сказал Ирони.

Верховный суд Израиля разрешил в воскресенье израильской прессе ознакомиться с протоколами по делу Алексея Буркова, который находится в израильской тюрьме по запросу властей США с 2015 года, сообщил журналистам в зале суда адвокат россиянина Михаил Ирони.

"Израильская пресса подала апелляцию в Верховный суд Израиля с просьбой дать возможность ознакомиться с материалами дела. Сегодня (3 ноября) Верховный суд Израиля разрешил (израильским журналистам - прим. ТАСС) ознакомиться с протоколами дела, которые были в Верховном суде. Следующий этап - они обратятся в Окружной суд (Иерусалима), чтобы получить все части дела", - сказал Ирони.